Rottamazione tributi, l’appello dell’Uppi al Comune di Reggio: ‘Aiutare chi è rimasto indietro’

“Rottamare non significa non pagare, ma aiutare chi è rimasto indietro” il messaggio dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari che invita il Comune ad aderire alla rottamazione

“Rottamare non significa non pagare, ma aiutare chi è rimasto indietro”.

È questo il messaggio dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari che invita il Comune di Reggio Calabria ad aderire alla rottamazione dei tributi comunali.

L’obiettivo è chiaro: permettere ai contribuenti che non sono riusciti a rispettare le scadenze di regolarizzare la propria posizione pagando solo l’importo dovuto, senza il peso aggiuntivo di interessi e sanzioni.

L’adesione alla rottamazione rappresenterebbe un segnale concreto di vicinanza alla cittadinanza, in un momento in cui molte famiglie e piccoli proprietari immobiliari attraversano difficoltà economiche.

Un doppio beneficio per cittadini e Comune

La misura, non solo alleggerirebbe la pressione fiscale sui cittadini, ma consentirebbe anche al Comune di recuperare risorse per le casse comunali, favorendo al contempo la regolarizzazione delle posizioni debitorie senza ulteriori aggravi. Un meccanismo che garantirebbe un duplice beneficio: sostegno ai contribuenti e maggiore capacità di riscossione per l’Ente.

Leggi anche

“Aiutare la cittadinanza che non può pagare è un dovere della Pubblica Amministrazione”, conclude l’Uppi, ribadendo l’invito al Comune di Reggio Calabria ad aderire quanto prima alla misura e ad avviare l’iter necessario per rendere operativa la rottamazione dei tributi comunali.