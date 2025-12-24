Sant’Eufemia d’Aspromonte, schianto tra due vetture: due feriti

Incidente stradale tra due auto, sul posto VVF e Carabinieri: i due feriti sono stati trasportati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nelle ultime ore a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Due ragazzi a bordo di una Fiat 500 stavano uscendo da una traversa secondaria quando un’Audi, che percorreva la strada principale a velocità sostenuta, li ha investiti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.