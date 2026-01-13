City Now

Reggio, incidente sul raccordo autostradale: traffico rallentato

Sul posto i sanitari del 118, Polizia Stradale e Anas

13 Gennaio 2026 - 08:32 | di Redazione

incidente raccordo autostradale

Un incidente all’altezza dello svincolo ospedale sul raccordo autostradale di Reggio Calabria sta causando non pochi disagi ai guidatori. Il traffico, infatti, risulta rallentato in direzione nord-sud, con lunghe code.

incidente raccordo autostradale

Sul posto i sanitari del 118, una volante della Polizia Stradale ed una squadra Anas al lavoro per delimitare l’area e stabilire la dinamica dell’incidente che ha visto protagonista una Panda nera in contromano con scoppio dell’airbag.

