Reggio, incidente sul raccordo autostradale: traffico rallentato
Sul posto i sanitari del 118, Polizia Stradale e Anas
13 Gennaio 2026 - 08:32 | di Redazione
Un incidente all’altezza dello svincolo ospedale sul raccordo autostradale di Reggio Calabria sta causando non pochi disagi ai guidatori. Il traffico, infatti, risulta rallentato in direzione nord-sud, con lunghe code.
Sul posto i sanitari del 118, una volante della Polizia Stradale ed una squadra Anas al lavoro per delimitare l’area e stabilire la dinamica dell’incidente che ha visto protagonista una Panda nera in contromano con scoppio dell’airbag.