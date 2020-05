Reggio, incidente in centro: coinvolti tre giovanissimi

In questi giorni, anche la Polizia Stradale, a seguito della cessazione del regime di lock down, deve fare fronte alla ripresa massiva della circolazione veicolare in città.

In ripresa anche, purtroppo, il numero dei sinistri stradali; l'ultimo dei quali, consumatosi nella scorsa notte, alle 00,15 circa, ha visto coinvolti un motociclo ed un'autovettura.

Purtroppo il conducente del veicolo a due ruote (minorenne) è stato ricoverato in prognosi riservata. Per entrambi i giovanissimi conducenti (17 e 19 anni) è scattato il ritiro della patente per violazione delle norme sulla circolazione veicolare (mancato rispetto della segnaletica e guida di veicolo con potenza superiore al limite consentito per neopatentati).

I veicoli sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell'A.G. Lo scontro si è consumato in via Cuzzocrea.