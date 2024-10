Lunghe code sull’A2: incidente tra Villa S.G. e Campo Calabro

Sul posto la Polizia Stradale ha messo in sicurezza l'area e sta cercando di far defluire il traffico

Automobilisti bloccati per oltre 40 minuti. È il bilancio di questa mattina per i guidatori che si trovavano sull’A2 Autostrada del Mediterraneo intorno alle ore 09:00.

A causa di un incidente stradale, decine di automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico.

Incidente tra Villa San Giovanni e Campo Calabro

Nel tratto di strada compreso tra Villa San Giovanni e Campo Calabro non è poi così difficile incontrare traffico, visto il restringimento di carreggiata presente ormai da diversi mesi, conseguenza dei lavori, ancora in corso, di Anas. Strano però rimanere imbottigliati per più di mezz’ora.

Proprio nell’area delimitata dai birilli, questa mattina, si è verificato un incidente stradale, che ha visto coinvolta una Peugeot grigia. Sul posto presente la Polizia Stradale che ha messo in sicurezza l’area ed ha cercato di smaltire il traffico creatosi a seguito dell’impatto. In corso le verifiche per capire la dinamica.