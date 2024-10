Incidenti stradali a Reggio, Zimbalatti: “Ritiro patente in caso di lesioni personali”

Pugno duro da parte dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria contro gli automobilisti che causano gravi incidenti alla guida. Tanti, troppi i gravi incidenti (talvolta mortali purtroppo) negli ultimi mesi che hanno coinvolto due vetture o sfortunati pedoni, l’assessore alla viabilità del Comune di Reggio Calabria Nino Zimbalatti spiega come verranno prese adeguate contromisure.

“Dobbiamo tutelare i cittadini e chi guida rispettando tutte le regole, ci sono troppo incidenti anche gravi e questo non va bene. Nonostante le sanzioni, gli incidenti non diminuiscono, bisogna prendere seri provvedimenti.

E’ capitato di vedere con i miei occhi un guidatore spericolato sfrecciare in Via Furnari ad almeno 130 chilometri orari. Non so se è l’alcool o le sostanze stupefacenti che induce questi automobilisti a rendersi pericolosi per gli altri e per sè stessi, ma bisogna trovare una soluzione”, le parole di Zimbalatti.