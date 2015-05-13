Incontri con l’autore: la rassegna letteraria del Cral della Mediterranea

Il Cral dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizza un breve ciclo di incontri letterari, in collaborazione con lo Studio Giornalistico Grigioverde press. Una serie di eventi dedicati alla narrativa contemporanea, rivolti al pubblico interno, studenti e dipendenti, ma anche a tutta la cittadinanza, affinché il polo universitario della città dello Stretto sia sempre più un luogo di relazioni e scambi culturali.

Il primo incontro: Sono finite le stelle cadenti

Primo appuntamento giovedì 14 Maggio 2015 alle ore 18.00 presso la Saletta tesi della Facoltà di Architettura con il libro Sono finite le stelle cadenti di Massimo Felice Nisticò, Rubbettino Editore.

Un romanzo famigliare e di formazione, una riflessione intorno ai grandi temi dell’esistenza, la ricerca della felicità e della libertà. Alla morte di suo padre, Giancarlo Martelli si vede costretto a fare ritorno a casa. È un viaggio verso le sue origini, ma anche un nuovo, e forse definitivo, banco di prova della sua vita, che lo pone di fronte a questioni che credeva eludibili, ma che invece rimangono in attesa di una loro imprescindibile soluzione.

Una scrittura diretta ed efficace per una narrazione che affronta i grandi temi dell’esistenza, la ricerca della felicità, il rapporto con i genitori, il tema della libertà e della crescita personale.

L’autore Massimo Felice Nisticò

Massimo Felice Nisticò è un medico chirurgo calabrese. Nel 2010 è finalista al Premio Nazionale “Parole nel Vento” con il romanzo Dove il vento dorme e vincitore del premio nazionale “Cesare Pavese 2010 Medici Scrittori” per la narrativa inedita. Nel 2012 pubblica il medical-thriller Carne, con il quale è finalista al Premio “Carver” e vincitore del Premio Speciale della Giuria “Premio Nazionale di Letteratura G. Arena”. Ha all’attivo diversi romanzi e raccolte di racconti.

Dopo i saluti del presidente del CRAL UNIRC, prof. Martino Milardi, dialogheranno con l’autore le giornaliste Federica Legato e Oriana Schembari.

Il secondo appuntamento di questa breve rassegna il 4 giugno con il libro Lezioni di tango di Anna Mallamo, Città del Sole Edizioni.