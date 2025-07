Reggio, la rassegna teatrale ‘Incontri d’Estate’ ad Arangea

Ormai da decenni l’Associazione Culturale GRANGIA – PIETRO PRATTICÒ organizza e gestisce nella immediata periferia sud di Reggio Calabria – quartiere Arangea – una rassegna teatrale estiva denominata INCONTRI D’ESTATE.

Un evento di aggregazione sociale a ingresso gratuito

La rassegna costituisce un importante e atteso momento di aggregazione sociale, dedicato soprattutto alla messa in scena di commedie in vernacolo calabrese, con entrata gratuita all’interno dello spazio esterno pubblico della Scuola Primaria di Arangea.

Programma e orari della rassegna teatrale

Gli spettacoli verranno messi in scena nelle serate dal 28 luglio al 3 agosto dalle 21:30 alle 23:30 circa, secondo quanto indicato nella locandina. Il calendario viene definito in maniera tale da poter costituire una valida offerta culturale rivolta ad un pubblico eterogeneo per interessi ed età.

Sono state coinvolte le principali e più rappresentative realtà produttive e artistiche locali.

Finalità culturali, sociali e inclusive dell’iniziativa

Gli obiettivi sono di: valorizzare il vernacolo reggino e le sue espressioni teatrali tradizionali, in particolare quelle della commedia di piazza; offrire alla comunità locale una settimana di spettacoli con testi selezionati affinché possano risultare portatori di valori condivisi oltre che piacevoli; favorire l’incontro tra generazioni attraverso il linguaggio universale della comicità popolare; promuovere il talento teatrale amatoriale e lo scambio tra compagnie artistiche locali e regionali; incentivare l’uso degli spazi pubblici per attività culturali di qualità; innescare processi virtuosi di sviluppo delle periferie a partire da attività di volontariato e di partecipazione attiva della popolazione locale.

La rassegna giunge nel 2025 alla sua 38° edizione, da due anni gode del patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e quest’anno è rientrata nel programma dell’amministrazione comunale denominato “ESTATE REGGINA 2025”, oltre che risultata vincitrice dell’Avviso pubblico per la selezione di proposte e concessione di contributi per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla rivitalizzazione degli spazi pubblici situati nelle circoscrizioni del comune di Reggio Calabria, ad esclusione del centro storico, in riferimento al territorio della XIV circoscrizione di RC.