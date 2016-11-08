Incontro esercenti Corso Nord e Responsabili lavori…

L`associazione La Svolta esprime soddisfazione per l`incontro promosso nella giornata odierna tra una delegazione di commercianti della zona del Corso Nord, i Tecnici dell’amministrazione comunale e responsabili dei lavori di restauro e ripristino che stanno interessando il Corso Garibaldi.

Nei locali del CeDir, alla presenza dell`Assessore Muraca che ha fortemente voluto l’incontro, della ditta interessata e di ConfCommercio Reggio Calabria sono state presentate le istanze dei commercianti riguardo una voce infondata che presumeva l`apertura di nuovi cantieri lungo il Corso Garibaldi durante il periodo natalizio, ottenendo ampie rassicurazioni sulle tempistiche di esecuzione lavori e sulla programmazione relativa ad essi. Inoltre, il Comune e la ditta, venendo incontro alle richieste dei commercianti di porre in essere accorgimenti favorevoli alla ripresa dell`economia cittadina, hanno deciso di sospendere temporaneamente dall`8 dicembre le aree di cantiere presenti sul Corso Garibaldi e rendere di nuovo fruibile, nella sua interezza, a tutti i cittadini il salotto buono della città.

L`associazione La Svolta si dimostra ancora una volta sensibile alle problematiche della cittadinanza reggina e si fa portavoce tramite i suoi rappresentanti presso l`Assise Cittadina, dimostrando, ancora una volta, che solo dal confronto e senza cadere negli isterismi e nelle sterili polemiche, possono nascere nuove sinergie.