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Incontro esercenti Corso Nord e Responsabili lavori…

L'associazione La Svolta esprime soddisfazione per l'incontro tra i commercianti di Corso Nord, il Comune e la ditta dei lavori di restauro del Corso Garibaldi

08 Novembre 2016 - 09:30 | di Vincenzo Comi

Panorama di Reggio Calabria con il palazzo Cedir, sede dell'assemblea pubblica di Reggio non tace

L`associazione La Svolta esprime soddisfazione per l`incontro promosso nella giornata odierna tra  una delegazione di commercianti della zona del Corso Nord,  i Tecnici dell’amministrazione comunale  e  responsabili dei lavori di restauro e ripristino che stanno interessando il Corso Garibaldi.

Nei locali del CeDir, alla presenza dell`Assessore Muraca che ha fortemente voluto l’incontro, della ditta interessata e di ConfCommercio Reggio Calabria sono state presentate le istanze dei commercianti riguardo una voce infondata che presumeva l`apertura di nuovi cantieri lungo il Corso Garibaldi durante il periodo natalizio, ottenendo ampie rassicurazioni sulle tempistiche di esecuzione lavori e sulla programmazione relativa ad essi. Inoltre, il Comune e la ditta, venendo incontro alle richieste dei commercianti di porre in essere accorgimenti favorevoli alla ripresa dell`economia cittadina, hanno deciso di sospendere temporaneamente dall`8 dicembre le aree di cantiere presenti sul Corso Garibaldi e rendere di nuovo fruibile, nella sua interezza,  a tutti i cittadini il salotto buono della città.

L`associazione La Svolta si dimostra ancora una volta sensibile alle problematiche della cittadinanza reggina e si fa portavoce tramite i suoi rappresentanti presso l`Assise Cittadina, dimostrando, ancora una volta, che solo dal confronto e senza cadere negli isterismi e nelle sterili polemiche, possono nascere nuove sinergie.

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