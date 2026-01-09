Istruzione in Calabria, incontro in Cittadella regionale tra l’assessore Micheli e Giannicola (Usr)

Eulalia Micheli, assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili, e Loredana Giannicola, Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, si sono incontrate, oggi, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, per un confronto istituzionale sui principali temi del sistema scolastico calabrese.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di dialogo tra Regione e amministrazione scolastica, finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale e a condividere strategie comuni per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa sul territorio regionale. Al centro del confronto, il ruolo centrale della scuola quale motore di crescita culturale, sociale ed economica della Calabria.

Temi discussi durante l’incontro

Nel corso della riunione sono stati affrontati alcuni nodi strategici dell’istruzione regionale, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione delle istituzioni scolastiche delle aree interne e rurali, che rappresentano spesso presìdi fondamentali di comunità e coesione sociale. Ulteriore focus è stato dedicato al potenziamento dei servizi e degli strumenti a supporto del sistema scolastico, anche in un’ottica di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

Ampio spazio è stato inoltre riservato al tema del coordinamento istituzionale, ritenuto essenziale per garantire risposte efficaci e tempestive alle esigenze delle scuole, degli studenti e delle famiglie, soprattutto nei contesti caratterizzati da maggiori criticità. Da entrambe le parti è emersa la volontà di avviare un percorso di lavoro condiviso e strutturato, fondato su una collaborazione costante e leale, con l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico regionale e migliorare complessivamente la qualità dell’istruzione.

