Il pluripremiato montatore di Sorrentino Travaglioli incontra la città di Reggio

Sarà multidisciplinare come il cinema l’incontro con Cristiano Travaglioli, pluripremiato montatore de La grande bellezza, Il Divo, La giovinezza, È stata la mano di Dio e altri film di Sorrentino e non solo.

Un incontro promosso all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria dalla prof.ssa Matilde De Feo, filmmaker e docente di Progettazione Multimediale, al quale interverranno il direttore Piero Sacchetti, la docente di Storia del Cinema Carla Ascione, il filmmaker docente di Tecniche di ripresa Giacomo Triglia filmmaker, Marina Lebro designer docente di Fashion Design e Eduardo Grillo semiologo, docente di Semiologia dell’Arte. Quella della giornata di venerdì 23 giugno in Aula Magna, sarà una preziosa occasione per guardare il cinema “dall’interno”, insieme a un conclamato maestro del montaggio con il quale approfondire le dinamiche del racconto immaginifico, del montaggio narrativo e di quello concettuale, attraverso l ‘analisi delle tecniche più utilizzate.

Cristiano Travaglioli, condurrà il pubblico tra i concetti più efficaci del cinema di Paolo Sorrentino, con il suo linguaggio a un tempo contemporaneo, rinascimentale e barocco. Un cinema pensato come arte figurativa a tutto tondo, strumento capace di riportare al pubblico, tra iperrealismo e senso del grottesco, spesso con una certa dose amarezza, la complessità dell’esistenza umana.

Nel corso dell’incontro in forma di seminario, il montaggio sarà dunque analizzato per comprendere le tecniche del cinema, ma sarà soprattutto spunto di riflessione per orientarsi tra i molteplici linguaggi della settima arte, fenomenologici, semiotici e multidisciplinari che siano.

Per maggiori informazioni https://www.abarc.it/eventi/la-lingua-scritta-della-realta/

L’incontro è in presenza ed è aperto a tutti fino ad esaurimento posti.

Cristiano Travaglioli

Classe 1968, studia al Dams di Bologna e successivamente al Centro Sperimentale di Roma. Nel 2001 incontra Paolo Sorrentino e diventa assistente al montaggio de L’uomo in più, ruolo che ricopre anche per i due successivi film del regista: Le conseguenze dell’amore e L’amico di famiglia. Coprirà invece il ruolo di montatore ne Il divo, This Must Be The Place, La grande bellezza (Premio Montatore Europeo agli European Film Awards 2013), Youth – La giovinezza, Loro 1 e Loro 2, la serie tv The Young Pope, e l’ultimo È stata la mano di Dio. Tra i suoi altri lavori come montatore ricordiamo Il Volto di un’altra di Pappi Corsicato, La mafia uccide solo d’estate di Pif, Hai paura del buio di Massimo Coppola, Anime Nere di Francesco Munzi, Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.