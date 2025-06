Infiorata di Taurianova 2025: arte, innovazione e spettacolo

Taurianova si prepara a vivere un’edizione straordinaria dell’Infiorata dal 6 all’8 giugno. La manifestazione, che negli ultimi tre anni ha raggiunto un livello artistico e culturale di assoluta eccellenza, ha saputo imporsi come uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale e internazionale nel panorama dell’arte effimera.

Colori, emozioni e grandi protagonisti

Capace di trasformare il cuore della città in un caleidoscopio di colori e significati, ha visto la partecipazione negli anni di artisti di fama e ospiti d’eccezione, dall’Accademia creativa teatrale di Bastia Umbra al Carillon Vivente di Mauro Grassi, passando per Francisco Rojas, le fontane danzanti di Dominici’s, la Mabù Band, i Fuochi Piromusicali LM Fireworks, ma anche la presenza di maestri infioratori tra i più bravi al mondo.

Video mapping in 3D: la grande novità con Hermès Mangialardo

Uno degli elementi di punta dell’edizione 2025 sarà la videoproiezione artistica sulla facciata della Chiesa Giubilare Maria S.S. delle Grazie, firmata da Hermès Mangialardo, in arte H E M, illustratore e visual artist di fama internazionale, vincitore del Best Italian VJ, ideatore della serie Urban Jungle per MTV e conosciuto per le sue opere suggestive che fondono storytelling digitale e arte urbana. HEM, dopo aver illuminato piazze ed edifici in tutto il mondo (Colosseo, Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini a Roma; Reggia di Caserta, Cattedrale di Pecs, Shanghai Festival, Miyazaki in Giappone, TV Tower Berlino e tanti altri posti), porterà a Taurianova un’opera inedita di video mapping 3D che dialogherà con l’infiorata in un crescendo visivo ed emozionale senza precedenti.

Un risultato possibile grazie alla Pro Loco e alla direzione artistica di Valentina Mammana

Un risultato questo che dimostra come l’unione e la dedizione siano la forza per generare Bellezza. Come sempre il risultato sarà possibile anche grazie all’instancabile lavoro della Pro Loco “Taurianova nel Cuore”, autentico motore pulsante dell’evento, che con passione e visione ha saputo valorizzare il territorio attraverso l’arte e la passione, nonché alla riconfermata direzione artistica dell’evento, ancora una volta affidata alla prof.ssa Valentina Mammana, direttrice di fama internazionale e nome di riferimento nell’ambito dell’arte effimera.

Mammana infatti è già alla guida di celebri manifestazioni come l’Infiorata di Noto, vice Presidente del Comitato Internazionale Arte Effimera e Direttrice di altri numerosi eventi di respiro mondiale. Con la sua esperienza ha saputo portare a Taurianova una visione curatoriale raffinata e coraggiosa, in grado di unire tradizione e avanguardia.

Tradizione, spiritualità e sperimentazione artistica

L’Infiorata di Taurianova 2025 si conferma così non solo una celebrazione della bellezza e della spiritualità, ma anche un laboratorio dinamico di contaminazione tra linguaggi visivi, identità territoriali e sperimentazione artistica.

Taurianova vi aspetta dunque per un’edizione che promette di lasciare un’impronta indelebile nei cuori e negli occhi di chi parteciperà