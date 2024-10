Infiorata di Taurianova: l’on. Cannizzaro deposita Proposta di Legge

L’Infiorata di Taurianova avrà dedicate, finalmente, quattro giornate ogni anno nel mese di giungo esclusivamente a questa meravigliosa kermesse, durante il primo fine settimana. E’ questa la proposta di legge con cui l’On. Cannizzaro Francesco, Capogruppo della Casa delle Libertà in Consiglio regionale, ha inteso rendere il giusto omaggio ad una delle più belle manifestazioni della Calabria, creando i presupposti di uno strumento legislativo che sancisca, in maniera assoluta, la realtà che oggi rappresenta l’Infiorata di Taurianova.

E’ doveroso ringraziare l’on. Cannizzaro per aver profuso impegno e volontà in un’azione, come da lui detto, “di valorizzazione” e “promozione” verso quelle arti di effimera bellezza che sono rappresentate dai fiori, e che in ogni edizione danno vita e forma a soggetti di fascino straordinario.

Un attrattore di particolarità unica per quel turismo regionale e non, che vede sempre più ampliarsi itinerari stagionali che come scopo principale hanno l’incremento di un indotto economico vitale per i nostri territori. E quindi, dopo i ringraziamenti all’on. Cannizzaro, ci auguriamo adesso che l’iter di approvazione di questa norma incontri l’approvazione e la condivisione dell’intera Assemblea regionale in modo da consegnare alla Calabria ed ai calabresi, una manifestazione di carattere culturale nazionale ed internazionale, creata in piena sinergia con la più storica infiorata di Noto, ma con una propria storia chiara e ben definita.

Questa è l’attenzione che la politica deve volgere al territorio: la legittimazione di una ricerca identitaria storica ma con una vocazione turistica regionale indispensabile. “La difesa e la valorizzazione delle nostre tradizioni è il miglior investimento per il futuro della Calabria”, una frase che condividiamo con l’on. Francesco Cannizzaro.