Informativa alla Camera, Conte: ‘Miglioriamo il sistema bancario. Prestiti in 24 ore’

Il Premier Conte, dopo la pubblicazione del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, torna a parlare alla Camera. Nel corso della sua informativa il Presidente del Consiglio dei Ministri si sofferma sulla centralità degli italiani:

“Hanno pienamente compreso il rischio di un virus insidioso e sconosciuto, hanno condiviso un grande sforzo per contenerlo e mitigarlo. Le misure, tranne alcune eccezioni prontamente sanzionate, sono state ovunque rispettate con disciplina e consapevolezza. Se oggi possiamo dire che il peggio è alle nostre spalle lo dobbiamo ai cittadini, che hanno compiuto sacrifici e modificato le loro abitudini di vita. Non so quanti, in quel periodo avrebbero adottato misure così limitanti le libertà personali, noi l’abbiamo fatto. Per questo motivo siamo in condizione di affrontare con fiducia e responsabilità il ritorno alla normalità. Tutti ora conosciamo meglio il virus e le misure atte a tenerlo a bada”.

Il premier rivolgendosi ai giovani ha spiegato anche:

“Comprendo l’entusiasmo. In questa fase, più che mai, rimane fondamentale rispettare le regole di distanziamento sociale e adozione di dispositivi di sicurezza. Non è il tempo della movida e degli assembramenti, bisogna fare attenzione perché esporre se stessi vuol dire anche esporre i proprio cari ai rischi di contagio. Siamo consapevoli che la nuova fase potrà favorire l’aumento della curva del contagio in alcune zone. Lo terremo sotto osservazione e siamo pronti a intervenire. È un rischio calcolato, un rischio che dobbiamo accettare perchè non possiamo fermarci in attesa di un vaccino”.

Per quanto riguarda le misure sanitarie per contrastare il virus, il Premier afferma:

“Non confidiamo solo nell’autodisciplina dei singoli, abbiamo definito un articolato sistema di controllo degli andamenti epidemiologici. Stiamo potenziando i controlli tramite i test molecolari e sierologici. L’Italia è al primo posto per numero di tamponi per abitanti, fino a oggi a 3,17 milioni. Dal 25 maggio si parte con i test sierologici volontari, che saranno su campione e gratuiti per 150mila cittadini ed avranno esclusiva finalità di ricerca scientifica. Per farli occorrerà uno sforzo che si basa sul lavoro di centinaia di volontari presenti sul territorio e l’aiuto di una struttura nazionale di coordinamento”.

CONTACT RACING

“Il governo ha introdotto una disciplina per realizzare la app Immuni nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza nazionale. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, i dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus”.

DECRETO RILANCIO

“Siamo consapevoli che la riapertura delle attività non basta a far ripartire il motore dell’italia provata da due mesi di stop. Con il dl Rilancio (n.34) il Governo ha proseguito quanto iniziato con il Cura Italia. Serve un’azione costante, efficace dello Stato. Con il dl Rilancio abbiamo messo le basi per la ripartenza. Nel decreto è prevista la ricapitalizzazione delle imprese soprattutto piccole e medie. Il sistema bancario può e deve fare di più per erogare i prestiti, anche nel giro di 24 ore” ha affermato il Premier, scatenando non poche reazioni dai banchi dell’opposizione.

Conte, nel corso della sua informativa, ha parlato anche di turismo:

“Ok al taglio dell’Imu per alberghi e a bonus vacanze, con la creazione di un fondo turismo dotato di 50 milioni di euro”.

E per le vacanze: