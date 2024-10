Polemiche su ‘Immuni’, Arcuri replica: “L’alternativa è continuare il lockdown”

Il commissario Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa, ha ribadito l’importanza della cautela:

“Non dobbiamo abbandonare la prudenza. Il virus è tra noi ma abbiamo imparato a contenerlo e i cittadini hanno imparato ad attrezzarsi. Stiamo vivendo pagando un prezzo molto alto in fatto di vittime ed anche di privazione della libertà. Il virus è meno forte e più conosciuto, ma non è stato sconfitto o allontanato. Per questo motivo, non bisogna prendere decisioni frettolose in merito alle riaperture”.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, si è soffermato, anche, sulle polemiche scatenate da “Immuni“:

“Solo la app di contact tracing può consentire di allentare la stretta. Si tratta di una modalità per garantire che in qualche modo vengano conosciuti e tracciati i contatti che le persone hanno, molto importante se qualcuno si contagia. Possono essere usati per contenere la diffusione del virus. In tutto il mondo alleggerire il contenimento significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone; l’alternativa sarebbe non alleggerire le misure, privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto”.