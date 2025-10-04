Gioia Tauro, ingresso Gratuito e Viaggio in Versi al Museo Archeologico Metauros

Domenica 5 ottobre, il Museo Archeologico Mètauros a Gioia Tauro offre ingresso gratuito e un affascinante viaggio in versi con un laboratorio di poesia e teatro

La prima domenica del mese è un appuntamento importante per i luoghi della cultura e prevede la gratuità per tutti i visitatori. Per questo primo appuntamento domenicale di ottobre, il Museo Archeologico Mètauros propone un appuntamento di grande livello, che vede coinvolti i servizi educativi museali e la collaborazione con la compagnia teatrale BA17 e l’artista Angelica Artemisia Pedatella.

Un Viaggio in Versi: Teatrializzare la Poesia al Museo Mètauros

In particolare, domenica 5 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 tutti i visitatori e le famiglie potranno condividere un viaggio in versi. Un modo nuovo e originale di vivere il museo, ma soprattutto di vivere il tempo libero in famiglia.

Verrà proposto un laboratorio aperto dal titolo “TEATRALIZZARE LA POESIA. VERSI ANTICHI TRA PSICHE E PAROLA”, a cura di BA17 e Angelica Artemisia Pedatella.

Il Dialogo tra Antico e Moderno: Un Evento di Arti Performative

L’evento vuole avvicinare i visitatori al magico mondo del mito e dei suoi insegnamenti, un evento di arti performative per confermare il dialogo tra antico e moderno:

“Le parole sono il tramite con la nostra persona e le nostre radici. La poesia è il mezzo potente che fa sopravvivere i significati più profondi e veri della nostra psiche attraverso le generazioni. In un viaggio tra versi e citazioni memorabili, il laboratorio evento risveglia la capacità di riconoscere emozioni e cultura”.

La Missione del Museo: Inclusività e Cultura Condivisa

Nella sua missione, il museo si apre al territorio, per essere sempre più inclusivo e rispondere al crescente bisogno di cultura condivisa delle famiglie. Offrire spazi vuol dire dialogare con le famiglie. La partecipazione alle attività è gratuita.

Informazioni sull’Evento