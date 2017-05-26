Inizia il corso on-line di “Sviluppo rurale, agricoltura biologica e diversificazione”, per gli studenti di Agraria

Fino al 17 giugno il corso online del programma Rural4University per gli studenti di Agraria: 25 ore, attestato e accesso al RuralCAMP

Prendono inizio le attività del Programma RURAL4UNIVERSITY, rivolto agli studenti del Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria, coordinato dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito del PSR 2014-2020, per promuovere fra i giovani la conoscenza di buone pratiche aziendali, esperienze e sistemi innovativi di agricoltura biologica e gestione del territorio. Oltre al quadro normativo e tecnico agronomico correlato alle politiche di sviluppo rurale, il corso offre anche una disamina delle potenzialità intrinseche del sistema di agricoltura biologica nell’attuazione di strategie di diversificazione colturale ed aziendale.

Fino al 17 giugno p.v., sul sito http://www.rural4learning.it, è quindi disponibile il corso online “Sviluppo rurale, agricoltura biologica e diversificazione”, aperto a tutti gli studenti iscritti ad uno dei tre Corsi di Laurea Triennale e Magistrale del Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria.

L’impegno, di circa, 6-7 ore/settimana (totale 25 ore), permetterà di ottenere, dopo il superamento dei test di verifica, un attestato valido anche al fine del riconoscimento di CFU nei tirocini formativi.

Per partecipare al corso è necessario registrarsi alla piattaforma http://www.rural4learning.it, dove verrà richiesta la compilazione del campo code che abilita gli studenti alle prove di verifica del primo e secondo modulo.

I migliori studenti del III anno dei Corsi di laurea triennale e del I anno dei Corsi di laurea magistrale, abilitati con questo corso on-line, potranno partecipare alla selezione per il RuralCAMP, stage itinerante gratuito fra aziende agricole italiane che si distinguono per le buone pratiche di agricoltura biologica.

Per ulteriori informazioni collegati al nostro sito Web:

http://www.agraria.unirc.it/articoli/17734/inizia-il-corso-on-line-di-sviluppo-rurale-agricoltura-biologica-e-diversificazione-per-gli-studenti-di-agraria