Inizia il girone di ritorno. Vis domani ospite del Basket Villa

Ultima fatica del 2015 per la Vis Reggio Calabria prima delle meritate vacanze natalizie. Il quintetto del duo D’Arrigo/Farina sarà impegnato domani (in uno dei quattro anticipi della prima giornata di ritorno) ad Archi contro il Basket Villa. Capitan Stracuzzi e compagni sono lanciatissimi, ancora imbattuti (dieci vittorie in altrettanti incontri) e in vetta alla classifica in beata solitudine. Non per questo, però, il Basket Villa, relegato nei bassifondi della classifica, va sottovalutato. Appena sette giorni fa la compagine del presidente Versace ha fatto sudare le proverbiali sette camicie al Val Gallico, seconda forza del torneo, soccombendo solo nelle fasi finali del match. Motivo in più, questo, per tenere alta la guardia e non prendere l’impegno sotto gamba.

Non sarà della partita, così come per tutto il resto della stagione, la guardia Davide Arillotta, trasferitosi da pochi giorni al nord per questioni lavorative. Una perdita sicuramente importante in casa Vis, alla quale il dg Luigi Di Bernardo, ne siamo certi, saprà ovviare quanto prima in sede di mercato per colmare il vuoto creatosi nel roster dei reggini.

All’andata (era l’esordio in campionato) la Vis s’impose nettamente sui villesi col punteggio di 85-60. Fu la prima di un’esaltante striscia di vittorie consecutive ancora aperta.

Palla a due alle 18 alla palestra di Archi.

L’incontro sarà arbitrato da Rosa Anna Nocera di Catanzaro e Christian Cozzoli di Lamezia Terme.