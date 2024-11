“Ink Hunter”: nasce l’app che simula in 3D il tuo tatuaggio sulla pelle

di Eva Curatola – Indecisi di tutto il mondo, il vostro giorno è finalmente arrivato. Quanti non hanno mai avuto il coraggio di fare un tatuaggio perchè: “non so come mi sta“, “e se poi me lo stanco?“, queste sono solo alcune delle frasi rituali di chi teme l’ago e la “permanenza” che garantisce.

C’è chi dopo il primo non ha più smesso, e chi invece ha troppa paura per iniziare. A volte non si tratta neanche di indecisione su “cosa” tatuarsi, ne di sfiducia nei confronti del tatuatore che magari conosciamo da una vita; ma di una sorta di indecisione che riguarda la resa del tatuaggio sul nostro corpo.

Per fugare i dubbi di tutti gli incerti, nasce finalmente Ink Hunter, l’app per IPhone che non solo permette di simulare in 3D il tatuaggio scelto, ma evita anche figure imbarazzanti di fronte a tatuatori ed amici.

Da oggi basteranno pochi semplici tap per capire a colpo d’occhio se il tatuaggio che da una vita ci riproponiamo di fare è adatto a noi, oppure no.

Tutto ciò di cui avete bisogno è una penna e uno smartphone. Per prima cosa bisognerà tracciare con la penna tre linee che delimiteranno il perimetro e la dimensione del tatuaggio che avete scelto.

Successivamente basterà scegliere tra la vasta selezione di tatuaggi presenti nell’app, o tra quelli disegnati da voi o da qualche amico tramite screenshot; inquadrando la zona prescelta, quasi come per magia, vedrete apparire il tanto agognato tatuaggio.

La resa sarà molto realistica, proprio grazie all’uso della fotocamera. Sarà inoltre possibile utilizzare anche dei filtri per simulare ad esempio l’effetto del tempo sul tatuaggio.

L’app è attualmente gratuita, disponibile solo per iOS ed in fase di messa a punto dagli ideatori.

“Indossare” un tatuaggio non è mai stato cosi semplice come con Ink Hunter, che promette finalmente di rivoluzionare e stravolgere il settore dei tattoo.