Instagramers Reggio Calabria: il primo instawalk della città dello stretto

Gli Instagramers Reggio Calabria organizzano il primo instawalk della città dello stretto.



L’idea è quella di far conoscere, a quante più persone possibile, le bellezze della nostra città approfittando anche del gran numero di turisti che affolla le vie del centro in questi giorni.

Per questo instawalk abbiamo scelto un hashtag semplice ma azzeccato: #reggioapasseggio.

L’appuntamento è fissato per martedìalle ore 18.00 in piazza Italia, il salotto della città.