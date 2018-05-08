Venerdì 11 maggio p.v., alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, il prof. Luciano Romito terrà una relazione sul tema “Intelligence e linguistica”.

Il Prof. Luciano Romito è Professore Associato di Glottologia e Linguistica presso l’Università della Calabria, Vice Direttore e Presidente della commissione didattica del dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria (LISE), membro della giunta dello stesso dipartimento, direttore e responsabile scientifico del Laboratorio di Fonetica dell’Unical e dell’Universidad National de Rosario (UNR- Argentina), componente della commissione didattica e del collegio docenti del dottorato “Politica, Cultura e Sviluppo” presso l’Unical, coordinatore nazionale del Gruppo di Fonetica Forense (GFF), Docente e responsabile scientifico del settore voce nei Masters universitari in Intelligence e in Scienze forensi, Criminologiche ed Investigative, Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV), membro dell’editorial board del Journal of Second and Multiple Language Acquisition (JSMULA). Ha inoltre ricoperto e ricopre numerosi incarichi scientifici ed istituzionali, incarichi di docenza presso università italiane e straniere, master e corsi di perfezionamento; è coordinatore o membro di progetti di ricerca, membro di associazioni e comitati scientifici.

L’incontro si inserisce nella programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività promosse dal Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.