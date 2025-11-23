Inter-Milan: all’Hostaria dei Campi la partita si guarda… con gusto

Il derby della Madonnina torna a prendersi la scena. Inter e Milan si sfidano per la parte più alta della classifica e l’attesa tra i tifosi cresce di ora in ora. Una gara che divide la città di Milano, ma che unisce gli appassionati davanti a un tavolo, una pizza e una buona birra.

A Reggio Calabria, chi vuole seguire la partita in un ambiente accogliente può scegliere l’Hostaria dei Campi. Il locale mette a disposizione schermi ben visibili in sala e consente ai clienti di prenotare il tavolo che preferiscono, così da godersi la sfida senza perdere un’azione.

La pizza resta il grande classico delle serate di calcio, ma il menù dell’Hostaria dei Campi è molto più ampio. Oltre alle pizze, ci sono primi piatti, secondi di carne e pesce e una selezione di dolci preparati in casa. Una proposta pensata per chi vuole trasformare una partita importante in una serata completa.

L’Hostaria dei Campi è in via Reggio Campi 1° tronco n. 30. Vista l’affluenza prevista per il derby, è consigliata la prenotazione allo 0965/324003.