Interdetta la Curva Sud per la prima di Coppa Italia: Latella si scusa con i supporters e la società

"Problema tecnico per il cantiere della piscina, già al lavoro per arrivare pronti alla prima di campionato"

Il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria comunica che in occasione della gara casalinga della Reggina 1914, valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie D, prevista per domani domenica 1 settembre 2024, non sarà possibile per i tifosi accedere agli spazi della Curva Sud.

La problematica, della quale il Delegato si assume pienamente la responsabilità insieme all’Ufficio Sport del Comune, è insorta a causa dei lavori in corso di realizzazione sulla nuova piscina nella zona sud dello Stadio Oreste Granillo. Nonostante il tentativo dei tecnici, in collaborazione con l’impresa che sta operando nel cantiere, le autorità non hanno ritenuto di poter autorizzare l’accesso dei supporters nella Curva Sud.

Rammaricandosi per l’accaduto, chiedendo scusa ai tifosi per la problematica che si è generata nelle ultime ore ed alla società che si trova a vivere l’esordio stagionale senza un pezzo importante dal punto di vista simbolico e sostanziale come quello della curva Sud, il Delegato Giovanni Latella ha illustrato il percorso già avviato dall’Amministrazione comunale che porterà, “attraverso gli interventi richiesti dalle autorità, ad un sicuro utilizzo degli spazi della Curva Sud in occasione della prima gara interna di campionato della Reggina 1914, prevista per il prossimo 15 settembre”.