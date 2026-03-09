Villa San Giovanni, i consiglieri di FI chiedono chiarimenti sul plesso scolastico di Cannitello

I consiglieri comunali di minoranza Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco hanno depositato un’interrogazione urgente per portare all’attenzione del Consiglio comunale la situazione dell’edificio scolastico della frazione di Cannitello, nel Comune di Villa San Giovanni, e per conoscere quali iniziative siano state intraprese dall’Amministrazione al fine di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

Le preoccupazioni delle famiglie del territorio

L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni e dalle preoccupazioni espresse da molte famiglie del territorio, che da tempo vivono con apprensione la perdurante chiusura del plesso scolastico. La sospensione delle attività nell’edificio ha infatti comportato il trasferimento temporaneo degli alunni in altre strutture del territorio, in particolare presso il plesso di Pezzo e, per una parte di essi, presso la scuola Caminiti, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione quotidiana delle famiglie e sulla normale continuità della vita scolastica degli studenti.

La situazione assume una dimensione ancora più delicata se si considera che il plesso di Pezzo rappresenta già un punto di riferimento per diverse frazioni del territorio e che attualmente accoglie anche gli alunni provenienti da Cannitello, Ferrito e Porticello. Una condizione che inevitabilmente pone interrogativi sulla capacità organizzativa e logistica delle strutture disponibili, soprattutto in vista del prossimo anno scolastico.

La richiesta di chiarimenti all’Amministrazione

Proprio per questo motivo i consiglieri di minoranza, attraverso il Capogruppo Santoro, hanno ritenuto necessario sollecitare un chiarimento istituzionale sullo stato dell’edificio scolastico di Cannitello e sulle attività tecniche, amministrative e finanziarie eventualmente avviate dall’Ente dalla data della chiusura ad oggi. L’obiettivo è quello di acquisire un quadro chiaro e aggiornato delle criticità che impediscono la riapertura della struttura, degli interventi eventualmente già realizzati e delle prospettive concrete per la restituzione del plesso alla comunità scolastica.

La questione assume particolare rilievo anche alla luce delle iscrizioni già effettuate dalle famiglie per il prossimo anno scolastico, molte delle quali sono state presentate confidando nella possibilità di tornare a frequentare il plesso di Cannitello. In questo contesto diventa quindi fondamentale comprendere quali siano le tempistiche previste dall’Amministrazione e quali strumenti finanziari siano stati eventualmente attivati per consentire gli interventi necessari.

L’iniziativa dei consiglieri si inserisce in un’attività di vigilanza istituzionale che negli anni ha visto la minoranza impegnata nel seguire con attenzione i temi legati alla sicurezza degli edifici pubblici e alla qualità dei servizi scolastici. La scuola rappresenta infatti uno dei presìdi fondamentali per la vita delle comunità locali e ogni decisione che riguarda il suo funzionamento merita la massima trasparenza e una puntuale informazione nei confronti dei cittadini.

La richiesta di riferire in Consiglio comunale

Attraverso l’interrogazione presentata si chiede quindi che l’Amministrazione comunale riferisca in sede di Consiglio comunale, fornendo elementi chiari e documentati sullo stato dell’edificio, sugli interventi programmati e sulle prospettive di riapertura della struttura, così da offrire alle famiglie e alla comunità scolastica un quadro certo delle scelte che riguardano il futuro del plesso di Cannitello.