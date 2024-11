‘MyVal’ in sede mitrale con approccio ibrido, è calabrese il medico che ha eseguito il primo intervento in Italia

Cardiochirurgia d’eccellenza: eseguito per la prima volta in Italia l'impianto mitralico MyVal su una paziente inoperabile con metodi tradizionali

L’innovativo intervento, eseguito per la prima volta in Italia all’Anthea Hospital di Bari dalle équipe di cardiochirurgia ed emodinamica, ha permesso di intervenire con esito positivo su una paziente altrimenti inoperabile, con ridotto impatto chirurgico e tempi di recupero brevi.

Bari, 13 novembre 2024. È stato eseguito per la prima volta in Italia un intervento percutaneo di impianto di valvola biologica “MyVal” in posizione mitralica su una paziente ultraottantenne affetta da steno-insufficienza mitralica, inoperabile con tecnica tradizionale in quanto molto fragile e con un anello valvolare mitralico molto calcifico. L’innovativo intervento è stato eseguito in approccio ibrido con guida trans-femorale e supporto trans-apicale, dalle équipe di cardiochirurgia ed emodinamica dell’Anthea Hospital GVM Care & Research di Bari, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.

La paziente, una donna di 82 anni già sottoposta in passato a multipli interventi di chirurgia cardiaca, presentava un quadro clinico complesso anche a causa di una calcificazione della valvola mitralica nativa e di tutto l’apparato anulare attorno alla valvola, tale da rendere proibitivo un intervento con approccio standard.

Un intervento mai eseguito prima in Italia

Il prof. Giuseppe Nasso, originario di Polistena (RC) e responsabile della Cardiochirurgia di Anthea Hospital di Bari, e il dott. Gaetano Contegiacomo, responsabile dell’U.O. di Emodinamica e Cardiologia interventistica della struttura barese, con il supporto del prof. Giuseppe Speziale, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Anthea Hospital e Vice Presidente di GVM Care & Research, hanno riunito l’heart team per discutere il caso estremamente complesso e, insieme, studiare una strategia chirurgica combinata che consentisse di restituire alla paziente la sua vita.