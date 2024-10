PalaBenvenuti, Falcomatà: “Gianfranco Benvenuti, molto più di un allenatore per Reggio”

Il Palasport di Largo Botteghelle è da oggi denominato “PalaBenvenuti” in ricordo del Coach della grande Cestistica Piero Viola, compagine capace, sotto la guida del tecnico livornese di ottenere la promozione dalla Serie B alla Serie A2 e dalla Serie A2 alla massima serie del basket italiano.

Il sindaco Falcomatà, in occasione della cerimonia di intitolazione promossa dall’Associazione Viola Inside, ha voluto ricordare un allenatore importante per la crescita di tutta la Reggio Calabria sportiva:

“Quando si parla di persone come Gianfranco Benvenuti si è soliti parlare di “allenatori di pallacanestro.Tutta la sua vita, infatti, è stata dedicata all’attività del basket a cavallo tra gli anni cinquanta ed il finire dello scorso millennio ma, analizzando l’evolversi della storia della nostra città è doveroso evidenziare aspetti che hanno reso l’allenatore livornese un vero e proprio “progettista” positivo della Reggio Calabria sportiva”.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà continua:

“Gianfranco Benvenuti, infatti, per Reggio Calabria non è stato solamente un classico allenatore di basket, tra palloni in cuoio, sudore e sacrifici, vittorie e sconfitte, soddisfazioni e canestri.

Le sue capacità di lungimiranza e visione verso il futuro si sono palesate positivamente negli anni successivi creando un modello positivo di fare sport legato alla crescita del territorio e delle figure che lo compongono.

I meriti sportivi sono indiscutibili e hanno il proprio punto di massima nella storica promozione in A1 della Cestistica Piero Viola del Giudice: Massimo Bianchi era il regista, il totem Hughes agiva sotto canestro e l’italo-americano Campanaro realizzava un canestro dopo l’altro costruendo ricordi sportivi indelebili dello sport reggino, calabrese e meridionale”.