Invitalia, confermata la carica di Arcuri. Falcomatà: “Uomo dalle straordinarie capacità manageriali”

È quanto dichiara il sindaco Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’esito del Consiglio dei Ministri di ieri, durante il quale è stata assunta la decisione di confermare l’incarico all’Ad di Invitalia Dottor Domenico Arcuri.

“Domenico Arcuri è un professionista serio e preparato – ha aggiunto ancora il sindaco di Falcomatà – l’esperienza di questi anni ha dimostrato le sue straordinarie capacità manageriali alla guida di Invitalia, agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e sviluppo delle imprese del Ministero dell’Economia, con la quale abbiamo instaurato un’ottima sinergia istituzionale.

Il ruolo strategico di soggetto attuatore che Invitalia riveste, per volere del Governo, per la gestione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, importante strumento per la programmazione di infrastrutture strategiche, costituisce per il nostro territorio un’ulteriore garanzia”.