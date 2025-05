Inzaghi conquista la serie A, ma pensa anche alla Reggina e ricorda la promessa fatta

La serie A conquistata con due giornate di anticipo con Pippo Inzaghi, non nuovo a queste imprese, che riporta il Pisa nella massima serie dopo 34 anni. Una gioia immensa, ma anche lo spazio e la lucidità per esprimere un pensiero sulla diretta concorrente alla promozione e alle sue ex squadre, queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport:

“Lo Spezia merita la A per il campionato fatto e per la classifica, spero che Salernitana e Brescia si salvino, perchè li ero stato benissimo. A proposito: mi dispiace che la Reggina non sia salita in C, ma ho fatto una promessa e un giorno tornerò a Reggio a finire quello che ci era stato interrotto”.