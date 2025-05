Reggina, Reginaldo: ‘Ho goduto con il calcio di Trocini. Ci fosse stato lui dall’inizio…’

Ospite di CityNow, l’ex amaranto Reginaldo ha partecipato alla trasmissione “Zona Amaranto” parlando ovviamente di Reggina e della delusione scaturita dopo la vittoria del campionato da parte del Siracusa. Di seguito alcuni passaggi: “La Reggina si è giocata la promozione arrivando fino all’ultima partita, giocando un buon calcio, perchè io l’ho sempre seguita e molto spesso mi ha divertito. Ma era facilmente immaginabile che avrebbero vinto entrambe e quindi a fare la differenza è stato quel punto di vantaggio. La realtà adesso è questa e non rimane altro che puntare a vincere i play off e sperare. Io ci ho giocato con questa maglia davanti ad oltre 15mila spettatori e posso dire che società e città meritano altre categorie.

Io sono convinto che se avessero confermato Trocini, non saremmo stati qui a parlare di secondo posto. Ho visto la squadra giocare e vi posso dire che è stata una vera goduria. Chi ha giocato al calcio, più di ogni altro ha la possibilità di vedere e capire determinati movimenti in campo, interscambi di posizione, sovrapposizioni, corsa continua. Che peccato sia finita così.

I play off? Tutte le squadre che li giocano possono accusare stanchezza. Torni ad affrontare formazioni che già conosci anche se in questo caso la gara è singola e può succedere qualsiasi cosa, ma la Reggina ha il vantaggio di poterli disputare in casa e con due risultati a favore. Gli amaranto sono più forti degli altri, tecnicamente e mentalmente“.