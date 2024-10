Calabria, nella rosa dei candidati arriva anche Irto. Tansi: ‘Ecco la casta che blocca la Regione’

Il suo nome circolava tra i corridoi dei palazzi istituzionali già da un po’. Adesso la candidatura di Nicola Irto a Presidente della Calabria, come rappresentante del Partito Democratico, sembra più tangibile, ma manca ancora la conferma da parte del segretario questore ed ex Presidente del Consiglio.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, Carlo Tansi ha già espresso il suo fermo parere riguardante un eventuale candidatura del politico reggino.

Quello che, con il favore degli elettori, potrebbe diventare il prossimo Presidente del Consiglio regionale (in base all’alleanza stipulata con De Magistris ndr.) non sembra aver preso bene la notizia della candidatura di Irto:

“Un’esperienza di governo in cui l’attività del Consiglio, presieduto da quel Nicola Irto candidato proprio oggi dal Pd a correre per la carica di governatore, è di fatto stata indefinita e in particolare subalterna agli interessi della casta politico-burocratica che da anni blocca la Regione”.