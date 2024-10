Caos vaccini in Calabria, Spirlì risponde a Irto: ‘Trovi un angolo di mea culpa’

Dopo l’attacco di ieri del candidato alla presidenza della Regione Calabria Nicola Irto a Nino Spirlì, ecco la nota di risposta del presidente f.f.. Spirlì non si è fatto attendere e ha lanciato accuse nei confronti del suo partito, in difficoltà per la questione dei brogli elettorali a Reggio Calabria.

SPIRLI’ RISPONDE A IRTO: ‘TROVI UN ANGOLO DI MEA CULPA’

“Leggo dichiarazioni del consigliere Irto del PD sull’operato della Giunta e del Presidente a proposito dell’amministrazione della Regione. Gli consiglio di rivolgere lo sguardo verso ReggioCalabria e la sua amministrazione PD – peraltro a lui molto vicina. Le ultime tristissime vicende giudiziarie che sommergono il suo partito non gli fanno onore. Ho nel cuore la mia Città capoluogo: a Reggio palpita il mio cuore e mi addoloro nel vederla schiaffeggiata dall’arroganza di quei partiti. Nicola Irto trovi un angolo di mea culpa e lo frequenti con silenziosa costanza. Il silenzio aiuta la riflessione. A volte, aiuta anche una pausa. Il suo segretario nazionale lo insegna. Le azioni amministrative della Giunta e del Presidente della Regione sono documentate. Basta leggere e guardarsi intorno.

