Dalla Calabria alla Luna: iSaisei Corporation premiata con il ‘2025 MVA Moon Market Annual Award’

iSaisei Corporation, prima startup calabrese nel settore aerospaziale e una delle pochissime realtà europee impegnate nello sviluppo di habitat lunari gonfiabili, ha ricevuto il prestigioso 2025 Moon Market Annual Award dalla Moon Village Association (MVA). Un risultato che porta la Calabria al centro di uno dei contesti più avanzati della nuova economia spaziale.

La premiazione al 9th Global Moon Village Workshop & Symposium

La premiazione è avvenuta in occasione del 9th Global Moon Village Workshop & Symposium, ospitato all’interno della 10° CEAS Space Conference 2025 e del 28° Congresso AIDAA, tra gli appuntamenti più rilevanti nel panorama europeo dell’ingegneria aerospaziale e della space economy.

Un riconoscimento internazionale consegnato dalle figure chiave della Moon Village Association.

L’Award è stato consegnato a Torino da:

• Dr. Giuseppe Reibaldi, Presidente della Moon Village Association,

• Christophe Bosquillon, Chair del Moon Market Working Group,

• Satoru Kurosu, Moon Market Development Coordinator & National Coordinator Japan, figura di rilievo nell’industria spaziale giapponese.

La loro presenza conferma il valore tecnico e strategico del progetto premiato, l’OLH – Oxygen Lunar Habitat, un modulo abitativo gonfiabile progettato per abilitare una presenza umana sostenibile sulla superficie lunare.

L’OLH è stato riconosciuto per la sua architettura ibrida altamente competitiva, la rapida dispiegabilità e il massimo volume abitabile ottenuto in configurazioni compatte — caratteristiche considerate fondamentali per le future missioni lunari e per lo sviluppo della nascente lunar economy.

Una eccellenza calabrese nella space economy

La crescita di iSaisei rappresenta un caso unico nel panorama del Sud Italia. La startup, fondata e con sede operativa in Calabria, sta portando avanti un progetto tecnologico di rilevanza internazionale in un settore ad altissima specializzazione.

La start up ha avviato da tempo un dialogo istituzionale molto proficuo con la Regione Calabria. Nei prossimi giorni, l’On. Domenico Giannetta presenterà al Presidente Roberto Occhiuto il progetto e il percorso di accompagnamento allo sviluppo della startup, riconoscendone il potenziale innovativo e l’impatto sull’intero ecosistema regionale.

In particolare, la presenza di iSaisei nel mercato aerospaziale contribuisce a:

• rafforzare il posizionamento della Calabria nel settore della space economy;

• attrarre investimenti esterni e partnership industriali;

• promuovere nuove competenze tecnologiche sul territorio;

• favorire la creazione di una filiera locale ad alto contenuto innovativo.

Il riconoscimento ricevuto a Torino assume quindi un valore strategico per l’azienda, e per tutta la Calabria, da cui nascono e potrebbero fiorire iniziative di sostegno all’innovazione e all’industria avanzata.

Il riconoscimento arriva durante il secondo round di raccolta fondi

Il premio della MVA giunge in una fase cruciale per iSaisei, che ha avviato il proprio secondo round di raccolta fondi destinato a sostenere l’ingegnerizzazione dell’OLH e l’espansione delle attività industriali.

“Questo riconoscimento internazionale rafforza il nostro percorso e testimonia che anche dalla Calabria possono nascere progetti capaci di contribuire alla futura economia lunare,” dichiara Gabriele Carrozza, CEO di iSaisei.

“Ringraziamo la Regione Calabria per il sostegno istituzionale e la fiducia dimostrata. Il nostro obiettivo è trasformare un’idea nata nel Mezzogiorno in un tassello concreto delle infrastrutture lunari del futuro.”

Una startup del Sud che guarda alla Luna

Il successo di iSaisei conferma il contributo crescente del Mezzogiorno italiano alle tecnologie avanzate per lo spazio, un settore che nei prossimi anni registrerà investimenti significativi da parte dell’Europa, delle agenzie spaziali e del capitale privato.

La startup rappresenta un caso esemplare di innovazione territoriale, in cui tecnologia, istituzioni e visione industriale convergono per creare nuove opportunità economiche e occupazionali in una regione tradizionalmente distante dalle grandi filiere aerospaziali.

iSaisei è la prima startup calabrese attiva nella space economy e la prima in Italia a sviluppare un habitat lunare gonfiabile. A livello europeo, è una delle pochissime realtà private impegnate in questo settore, con un posizionamento unico e innovativo ispirato ai più avanzati modelli americani, come quello di VAST.

Integra ingegneria, materiali avanzati e design sistemico per contribuire alla nuova fase della presenza umana oltre l’orbita terrestre.