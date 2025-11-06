Reggio, l’Istituto ‘B. Telesio’ a Roma per il Giubileo del Mondo Educativo – FOTO

L‘Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria ha partecipato il 29 e 30 Ottobre 2025, a Roma, al Giubileo del Mondo Educativo, un evento che ha riunito studenti, docenti e dirigenti scolastici da tutta Italia.

La Dirigente Scolastica, Dr.ssa Marisa G. Maisano, ha guidato la delegazione dell’istituto, accompagnata dal suo secondo collaboratore, Prof.ssa Giusy Ieracitano, e da una rappresentanza di alunni. L’istituto ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa “La Scuola è Vita”, promossa nell’ambito del Giubileo del Mondo Educativo, con l’obiettivo di promuovere i valori dell’educazione e della pace.

La giornata conclusiva dell’iniziativa “La Scuola è Vita” si è tenuta giovedì 30 ottobre 2025 presso l’Aula Paolo VI dello Stato del Vaticano. L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione del Ministro Giuseppe Valditara e di Papa Leone XIV, che ha incontrato migliaia di studenti, docenti e dirigenti scolastici presenti.

Nell’aula Nervi, Papa Leone XIV ha pronunciato un discorso ispiratore, invitando i giovani a “guardare al Cielo” invece che allo smartphone e a essere “truth-speakers” e “peace-makers”, persone di parola e costruttori di pace. Ha anche esortato i giovani a non farsi “schiavi della rete, usandola invece con abilità per il bene”.

La Dirigente Maisano aggiunge:

“Bellissima esperienza a Sala Nervi in udienza, per una piccola rappresentanza del nostro istituto con migliaia di giovani provenienti non solo dall’Italia ma da tutto il mondo. Il mio personale ringraziamento alla dottoressa Franca Falduto per l’organizzazione impeccabile, al mio secondo collaboratore Prof.ssa Giusy Ieracitano, per aver colto al volo l’opportunità’ di condividere con me questo momento altamente formativo. Profonde le riflessioni del Santo Padre, “noi educatori non come singole stelle, astri, che lasciano tracce, ma come costellazioni che Orientano, in un mondo di giovani che non sorridono più, riaccendiamo i loro sorrisi, insegniamo loro a guardare in alto, oltre gli orizzonti”.

“NON LASCIATE CHE SIA UN ALGORITMO A SCRIVERE LA VOSTRA STORIA”.

La partecipazione dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” al Giubileo del Mondo Educativo rappresenta un’esperienza significativa per l’istituto e per la comunità scolastica di Reggio Calabria. L’evento ha offerto un’opportunità importante per riflettere sul ruolo dell’educazione nella società contemporanea e per ispirare i giovani a essere protagonisti del proprio futuro.

La scuola della Dirigente Maisano è ancora una volta un esempio di eccellenza, grazie alla sua offerta formativa di alta qualità e alla sua attenzione per lo sviluppo personale e sociale degli studenti.