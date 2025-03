Reggio, trionfo dell’I.C. Vitrioli: eccellenza nelle competizioni scientifiche

Gli studenti dell'IC Vitrioli Principe di Piemonte-Galilei Pascoli si qualificano per le finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo, Bocconi e Scienze Sperimentali

“Un’attività didattico-sperimentale intensa e una programmazione all’avanguardia hanno portato l’Istituto Comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte-Galilei Pascoli ai vertici delle competizioni scientifiche.”

A dichiararlo con orgoglio è la Dirigente Scolastica Maria Morabito, che ha sottolineato l’eccellenza dei risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto, frutto di impegno, passione e innovazione metodologica.

In questo contesto scientifico, Giovanni Benedetto ha conquistato l’accesso alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, che si terrà a Palermo il prossimo 18 maggio. Parallelamente, gli alunni Domenico Torchitti e Cesare Diano si sono qualificati per la finale dei Giochi Matematici della Bocconi, in programma a Milano il 10 maggio.

Nondimeno, Davide Crucitti, Marcello Plutino e Federico Zumbo hanno disputato la finale regionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali e sono in attesa di conoscere se uno di loro rappresenterà la Calabria alle finali nazionali previste per maggio.

“Questi successi – continua la Dirigente Scolastica – non sono frutto del caso, ma della continua ricerca di metodologie didattiche innovative che stimolino la curiosità e il pensiero critico degli studenti.”

L’I.C. Vitrioli Principe di Piemonte-Galilei Pascoli si conferma così un’eccellenza nel panorama scolastico del comprensorio, dimostrando come una didattica moderna, sperimentale e un corpo docente coeso possano portare a risultati concreti e di grande valore. L’entusiasmo e la determinazione degli studenti, poi, sono stati elementi chiave per il raggiungimento di questi traguardi, confermando l’importanza di investire nella formazione scientifica fin dalla scuola primaria e secondaria.