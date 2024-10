ITA Airways porta la Calabria in Europa: il VIDEO che promuove Reggio

Da Scilla ai Bronzi, passando per il km più bello d'Italia. Ecco come la compagnia aerea italiana "racconta" Reggio

“Reggio Calabria, dove il fascino del mare cristallino si fonde con le meraviglie dell’antichità.

Passeggia lungo il suo celebre lungomare, definito il chilometro più bello d’Italia, ammira i tramonti sullo Stretto di Messina e immergiti nell’arte e nella storia dei Bronzi di Riace.

Ti aspettiamo a bordo”.

È questa la didascalia che accompagna il video recentemente pubblicato da ITA Airways che promuove, così, la città dello Stretto come meta turistica in tutta Europa.

L’iniziativa mira a mettere in risalto la bellezza e il patrimonio culturale della città e dell’intera regione Calabria, con l’obiettivo di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori da tutto il continente.

Il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso grande soddisfazione per questa importante opportunità di visibilità internazionale. “Un’altra straordinaria pubblicità per la nostra regione”.

La campagna promozionale della compagnia aerea italiana rappresenta, infatti, una spinta significativa per il turismo e l’economia locale.

Reggio Calabria viene mostrata come porta di accesso alla regione, rafforzando anche l’immagine della Calabria come destinazione turistica di grande appeal. Dalla costa ionica alle colline dell’Aspromonte, fino ai tesori culturali come i celebri Bronzi di Riace. ITA Airways, nonostante il recente arrivo di Ryanair, conferma l’attenzione verso la Calabria e le potenzialità turistiche che offre.

