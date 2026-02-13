Reggio, i tuoi sogni per la casa prendono vita con ItalFerro Serramenti Design – FOTO

C’è chi vende serramenti. E chi costruisce soluzioni su misura per la casa. A Reggio Calabria, da oltre vent’anni, questa seconda strada ha un nome preciso: ItalFerro Serramenti Design.

Nata nel 2001 dalla passione artigiana e da mani esperte, l’azienda ha saputo crescere senza perdere la sua identità. L’obiettivo è rimasto lo stesso: offrire qualità concreta, servizio attento e prodotti capaci di durare nel tempo. Non solo vendita, ma progettazione, produzione e posa in opera, seguite da un team formato e qualificato e supportate da un ufficio tecnico interno.

Italferro: materiali diversi, una sola filosofia

La forza di ItalFerro sta nella varietà. L’azienda realizza serramenti in alluminio, sistemi misti legno-alluminio, infissi in PVC, tende da sole, zanzariere, portoni blindati e lavorazioni in ferro battuto. Un catalogo ampio che permette di rispondere a esigenze diverse, dal residenziale al commerciale.

Il sistema legno-alluminio unisce resistenza e pregio estetico: alluminio esterno disponibile in linee piane o arrotondate e legno interno in diverse essenze e finiture, con tagli a 45 o 90 gradi. Le combinazioni cromatiche sono molteplici, dagli effetti legno agli ossidati vellutati, pensate per adattarsi a qualsiasi stile architettonico.

Il valore del ferro battuto

Tra le specialità dell’azienda spiccano le lavorazioni in ferro battuto, materiale solido e ricco di storia. Ringhiere, scale, cancelli e recinzioni vengono progettati con attenzione ai dettagli estetici e strutturali. Grazie a decorazioni e accessori personalizzabili, ogni elemento diventa parte integrante dell’ambiente in cui viene installato, valorizzando l’immobile.

Comfort e isolamento con il PVC

Le finestre in PVC rappresentano un’altra soluzione di punta. Le proprietà termoplastiche e l’uso di materiali selezionati garantiscono isolamento termico elevato e design curato. L’abbinamento con vetri fonoassorbenti migliora anche l’isolamento acustico, rendendo gli spazi più silenziosi e confortevoli.

Una promessa chiara ai clienti

La filosofia aziendale è semplice: fornire la soluzione più adatta a ogni richiesta. ItalFerro punta su assistenza prima e dopo la vendita, materiali di qualità e installazioni eseguite a regola d’arte. A questo si aggiunge una costante ricerca di innovazione tecnica, sempre nel rispetto delle normative su sicurezza, risparmio energetico e tutela ambientale.

Non è solo una questione di infissi o strutture metalliche. È un modo di intendere la casa. Perché, come ricorda lo slogan dell’azienda, a volte basta un piccolo cambiamento per trasformare davvero uno spazio. E quando dietro c’è esperienza artigiana unita a tecnologia, quel cambiamento può fare la differenza.

Maggiori informazioni

Italferro si trova in via Ravagnese Superiore, 60 – 89131, Reggio Calabria

Per maggiori informazioni chiama i numeri 0965022931 – 3455834574.