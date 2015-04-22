Italia on the road. Quando il viaggio diventa fotografia. A Treviso la mostra di Bluocean

I prestigiosi spazi espositivi del Parco Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso, ospiteranno la “prima” in Italia della mostra ideata e prodotta da Bluocean dal titolo “Italia on the Road. Quando il viaggio diventa fotografia”. L’evento, che aprirà al pubblico il 24 aprile con una cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente della Provincia di , rientra nel calendario dell’importante rassegna espositiva “Tracce. Stili e generi del linguaggio fotografico”.

L’evento Trevigiano è il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgeranno diverse città italiane.

Dal Bluocean’s workshop – percorso didattico e creativo patrocinato da National Geographic Italia e diretto dai maestri della fotografi a contemporanea – nascono opere che coinvolgono il visitatore in un itinerario dalle forti suggestioni. La collezione documenta le sfumature del Bel Paese con un approccio privo di retorica e stereotipi.

Occhi esperti e punti di vista insoliti e differenti, invitano a rivolgere lo sguardo alla scoperta delle unicità del territorio italiano. Dalle Dolomiti all’Etna, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Sfumature inedite di terre e popoli antichi, fieri di una cultura millenaria.

Oltre ad essere un viaggio attraverso insolite locations, personaggi e situazioni caratterizzanti il Paese, “Italia on the road. Quando il viaggio diventa fotografia” si presenta come un originale manifesto artistico specchio delle variegate sensibilità degli autori.

In allegato la locandina e l’invito. A seguire il link della pagina Web dedicata all’evento dalla provincia di Treviso.

http://fast.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/276610230300/M/250010230303/T/Mostra-fotografica-ITALIA-ON-THE-ROAD-QUANDO-IL-VIAGGIO-DIVENTA-FOTOGRAFIA-