Dai banchi alla caserma: gli studenti del Convitto Campanella incontrano i Carabinieri

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli studenti del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria hanno fatto visita alla sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, in via Aschenez.

Un incontro pensato per avvicinare i giovani alle Istituzioni e offrire loro l’opportunità di conoscere più da vicino il significato di una ricorrenza che, ogni anno, il 4 novembre richiama i valori dell’unità nazionale e rende omaggio a quanti hanno servito e continuano a servire l’Italia.

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Nel corso della mattinata è stato spiegato agli studenti il significato della ricorrenza, ricordando il sacrificio dei militari caduti e il ruolo che le Forze Armate continuano a svolgere al servizio della Repubblica e della collettività. Un momento di riflessione rivolto soprattutto alle nuove generazioni, per mantenere vivo il ricordo della storia nazionale e favorire una maggiore consapevolezza dei valori di servizio, responsabilità e senso dello Stato.

La visita al Comando e la dimostrazione degli Artificieri

La visita ha poi permesso ai ragazzi di entrare concretamente nella realtà quotidiana dell’Arma dei Carabinieri. Gli studenti hanno potuto conoscere l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri e osservare da vicino alcuni degli equipaggiamenti in dotazione ai militari, scoprendone caratteristiche e modalità di impiego.

Particolare interesse ha suscitato la dimostrazione degli Artificieri Antisabotaggio, che hanno illustrato agli studenti, attraverso una simulazione, le procedure adottate dagli specialisti dell’Arma per affrontare situazioni connesse alla presenza di ordigni o materiali potenzialmente pericolosi. Un momento particolarmente significativo, che ha consentito ai ragazzi di comprendere quanto preparazione, professionalità e attenzione siano fondamentali nello svolgimento di attività tanto delicate.

Non sono mancate le domande e le curiosità degli studenti, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con i Carabinieri e di conoscere anche gli aspetti meno noti della professione, dalle attività di prevenzione e controllo del territorio a quelle investigative e specialistiche.

Un incontro nel segno del 4 novembre, dunque, per conoscere la storia, comprendere il valore del servizio e guardare alle Istituzioni attraverso l’esperienza diretta e il confronto con chi ogni giorno ne rappresenta i valori.

Al termine della visita, il Comando Provinciale ha rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”, dott.ssa Francesca Arena, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, nonché ai docenti che hanno accompagnato gli studenti.