4 Novembre, Cirillo: ‘Grazie alle Forze Armate per il prezioso impegno al servizio della Calabria’

“In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate , desidero rivolgere, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale della Calabria , un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle nostre Forze Armate, che ogni giorno svolgono con professionalità, dedizione e spirito di servizio un ruolo fondamentale a tutela della sicurezza dei cittadini, della legalità e del nostro territorio”.

È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

“La loro presenza rappresenta per la Calabria un presidio prezioso, anche nelle attività di soccorso e nelle situazioni di emergenza, a testimonianza di un legame profondo con le nostre comunità. Alla loro dedizione e al senso del dovere va la gratitudine delle istituzioni e di tutti i calabresi. Il 4 Novembre – conclude il presidente Cirillo – è anche l’occasione per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per l’unità, la libertà e la pace del nostro Paese, rinnovando il valore di quei principi che sono alla base della nostra Nazione”.