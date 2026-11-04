City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

4 Novembre, Cirillo: ‘Grazie alle Forze Armate per il prezioso impegno al servizio della Calabria’

Il messaggio del presidente del Consiglio regionale della Calabria in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

04 Novembre 2026 - 15:27 | Comunicato Stampa

cirillo png

“In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, desidero rivolgere, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale della Calabria, un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle nostre Forze Armate, che ogni giorno svolgono con professionalità, dedizione e spirito di servizio un ruolo fondamentale a tutela della sicurezza dei cittadini, della legalità e del nostro territorio”.

È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

Leggi anche

La presenza delle Forze Armate e il ricordo dei caduti

“La loro presenza rappresenta per la Calabria un presidio prezioso, anche nelle attività di soccorso e nelle situazioni di emergenza, a testimonianza di un legame profondo con le nostre comunità. Alla loro dedizione e al senso del dovere va la gratitudine delle istituzioni e di tutti i calabresi. Il 4 Novembre – conclude il presidente Cirillo – è anche l’occasione per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per l’unità, la libertà e la pace del nostro Paese, rinnovando il valore di quei principi che sono alla base della nostra Nazione”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Consiglio Regionale della CalabriaReggio Calabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?