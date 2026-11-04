Caro Carburante: la Regione rinvia l’apertura della piattaforma per i contributi all’autotrasporto

La decisione è stata assunta a seguito delle richieste pervenute dalle imprese e dalle associazioni di categoria del settore dell’autotrasporto

La Regione Calabria informa che l’apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico “Caro Carburante per le imprese di trasporto su strada” è stata differita alle ore 10:00 del 18 novembre 2026.

La decisione è stata assunta a seguito delle richieste pervenute dalle imprese e dalle associazioni di categoria del settore dell’autotrasporto, con particolare riferimento alla segnalazione formulata da Fedralog, rappresentata da Mario Pansini, che ha evidenziato alcune criticità connesse alla complessità della documentazione richiesta e ai tempi necessari per la corretta predisposizione delle istanze.

Fedralog e le altre associazioni di categoria

Fedralog, nel rappresentare le esigenze delle imprese del comparto, ha inoltre manifestato la propria disponibilità a collaborare con la Regione Calabria e con Fincalabra, mettendo a disposizione la propria esperienza nella gestione delle procedure di accesso ai contributi pubblici, al fine di favorire un confronto operativo sulle modalità di partecipazione e sulle possibili semplificazioni degli adempimenti.

Ulteriori esigenze sono emerse nel corso delle interlocuzioni con l’associazione “manifestazione di interesse Umanità e Società – Dipartimento Trasporti e Imprese”, in raccordo con il Tavolo tecnico promosso da “Astra – Associazione Trasporti”.

La Regione Calabria, recependo le osservazioni rappresentate dalle associazioni, ha pertanto ritenuto opportuno concedere un periodo aggiuntivo per consentire agli operatori economici e ai professionisti incaricati di esaminare la documentazione e predisporre correttamente le domande, favorendo la più ampia partecipazione delle imprese interessate.

La nuova data di apertura della piattaforma

La piattaforma sarà accessibile a partire dalle ore 10:00 del 18 novembre 2026 e resterà operativa fino alla pubblicazione della comunicazione di chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse disponibili.

Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dall’Avviso pubblico approvato con Ddg n. 18546 del 30 ottobre 2026, nonché i relativi allegati e la documentazione operativa.

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Il differimento rappresenta il risultato del confronto tra l’Amministrazione regionale e le rappresentanze del settore, nella comune volontà di rendere la misura concretamente accessibile al maggior numero possibile di imprese, assicurando al contempo il corretto svolgimento della procedura.

Tutta la documentazione è disponibile sul portale istituzionale Calabria Europa.