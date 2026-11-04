L’ex Cozza: ‘Il Messina andava penalizzato l’anno scorso e la Reggina doveva andare in C’

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, l’ex Reggina Francesco Cozza ha parlato dei disagi che ogni anno affronta la serie D e poi della vicenda Messina: “Io credo che la LND sappia già prima di iniziare quali possono essere le squadre in difficoltà economiche. Il problema è che ne consentono le iscrizioni e poi si falsano i campionati. E questo riguarda un pò tutti i gironi. Ci vogliono garanzie serie per poter essere iscritti e quindi partecipare al campionato, se non sono in grado di presentarle, non deve essere consentita l’iscrizione. E’ veramente scorretto per i tifosi che seguono le proprie squadre e per tutte le altre che partecipano. Dopo dieci giornate parliamo di tre o quattro squadre che rischiano di non arrivare a dicembre. Quindi togli i punti, falsi la classifica e di conseguenza il campionato.

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Adesso c’è la vicenda del Messina, penalizzato quest’anno di 20 punti, per una situazione che ha riguardato la scorsa stagione. L’intervento, vista l’evidenza delle cose, andava fatto nel campionato scorso. Il Messina andava penalizzato lo scorso anno e la Reggina doveva andare in serie C. Trovo tutto assurdo, compreso il fatto che una squadra in testa alla classifica, venga catapultata all’ultimo posto. Una squadra costruita per vincere il campionato e che adesso deve prima pensare al la salvezza. Tutti sapevano del problema del Messina e per questo bisognava decidere subito”.