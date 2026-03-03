Italia, Soncin: ‘Grazie Reggio per l’accoglienza, ci serve il tuo calore’

"La Svezia ha una grande esperienza internazionale, sarà una partita aperta"

E’ il giorno di Italia-Svezia, il match che si gioca al Granillo e valido per la qualificazione al campionato mondiale femminile che si giocherà in Brasile nel 2027. Le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Soncin: “Si sta vivendo un periodo molto difficile, ma credo che una partita come quella tra Italia e Svezia possa regalare un momento di emozione positiva e vivere con passione lo sport che tutti seguiamo da bambini. In qualche modo l’attenzione sulla gara ci consente di distrarci dalle cose che accadono nel mondo.

C’è una emozione incredibile nell’iniziare questo percorso. Sono orgoglioso di quello che le ragazze mi hanno fatto vedere in questi giorni di raduno, si è lavorato per mettere tutte le calciatrici nelle migliori condizioni possibili. Non vediamo l’ora di scendere in campo, conosciamo il valore della Svezia avendola affrontata più volte, ma ce la giochiamo con tutti.

Ci tengo a ringraziare Reggio per l’accoglienza, una attenzione incredibile. Quando si è aperta questa opportunità l’abbiamo accolta, questa è una città che vive di calcio, vogliamo sentire il calore della gente e noi risponderemo con una prova di grande passione.

La Svezia ha una grande esperienza internazionale, sarà una partita aperta. Sappiamo quelle che sono le loro qualità ma anche le nostre potenzialità, puntiamo a riscattare tutte quelle opportunità che ci sono sfuggite per pochi minuti. Questo è un girone composto da quattro squadre dove bisogna partire forte e dare continuità. Abbiamo rispetto per tutti, sarà complicata, ma in noi c’è molta consapevolezza”.