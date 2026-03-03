Calcio – Italia, Linari: ‘Ora gli avversari ci guardano con occhi diversi’

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di qualificazione al campionato mandiale Brasile 2027, anche il difensore del London City Lionesses e della Nazionale Italiana Elena Linari: “C’è grande attaccamento tra noi e tutto lo staff tecnico. Sono entrati nel nostro mondo in punta di piedi e con grande umiltà, per noi è stato un grande privilegio. Il mister non ha mai raccontato barzellette a nessuno, ci ha valorizzato, è stato sempre diretto. Mi fa piacere riuscire a dare il mio contributo, tutte dobbiamo dimostrare quanto valiamo e soprattutto puntiamo a divertirci, questa è la cosa più bella del gruppo. L’esperienza inglese è formativa, certamente è dura stare fuori casa, ma ritengo sia stata la scelta giusta nel momento più opportuno della mia carriera. Adesso cercherò di ricambiare la fiducia del tecnico. Vincere il girone non sarà semplice, ma ora gli avversari ci guardano con occhi diversi dopo quanto fatto all’ultimo Europeo.

Quando giochi con la Nazionale tutte le partite sono difficili. Il livello è alto, conosciamo le caratteristiche della Svezia, noi non siamo da meno e con il mister si lavora per affrontare qualsiasi situazione. Sicuramente ci faremo trovare pronte.

La visita ai Bronzi di Riace è stata veramente emozionante, insieme all’accoglienza che abbiamo ricevuto, adesso ci aspettiamo calore e sostegno allo stadio”.