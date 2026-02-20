Nazionale Femminile a Reggio Calabria. Italia-Svezia, super promo per gli abbonati Reggina
Tutti i dettagli per usufruire della scontistica
20 Febbraio 2026 - 11:23 | Redazione
AS Reggina 1914 informa i propri tifosi che sul sito Vivaticket, è attiva la promozione dedicata “Abbonati Reggina”, che consente di acquistare il biglietto per la gara Italia-Svezia al costo di 1 euro + commissioni per i settori Tribuna Est e Tribuna Ovest Laterale, fino ad esaurimento disponibilità.
Per usufruire della scontistica riservata, gli abbonati amaranto dovranno inserire il sigillo fiscale riportato sul proprio abbonamento nell’apposito campo coupon al momento dell’acquisto.