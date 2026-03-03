Il cuore del ‘Granillo’ non basta, Italia sconfitta di misura dalla Svezia – FOTO

Giornata importante per Reggio Calabria, lo stadio “Granillo” ha ospitato la partita dell’Italia, valida per la qualificazione ai prossimi mondiali femminili che si svolgeranno in Brasile nel 2027. La città ha risposto presente, come da tradizione, in occasione di manifestazioni importanti e punto di riferimento per attività sportive in questo caso dalla caratura internazionale. L’intervallo è stato impreziosito dall’esibizione musicale di Baby K per un evento che aldilà del risultato della prima partita del girone di qualificazione, può ritenersi pienamente riuscito.

La partita

Ritmi intensi fin dai primi minuti di gioco, le due squadre hanno provato ad affrontarsi sfruttando le fasce laterali. Diversi sono stati gli spunti, ma senza finalizzazione. La Svezia è passata al vantaggio al 22° dopo una ripartenza grazie ad una bordata da fuori area della Angeldahl. Le azzurre hanno subito provato a pareggiare i conti con diverse offensive e tiri dalla media distanza. Le svedesi si sono riportate sotto a fine primo tempo creando non poche preoccupazioni a Linari e compagne.

Nel secondo tempo ha iniziato molto bene la Svezia schiacciando nella propria metà campo le italiane. Ha provato a reagire l’Italia velocizzando il giro palla. La Cambiaghi dopo uno stacco di testa ha trovato il palo. Il tentativo successivo è stato della Piemonte, ma il pallone è finito tra le mani della Falk. Il terzo tiro sempre di testa della Bonansea non ha inquadrato lo specchio della porta. Negli ultimi dieci minuti ci ha riprovato la Bonansea con un tiro cross. Mister Soncin ha tentato l’arrembaggio col 4-2-4. La Andrersson ha così negato il gol alla Dragoni sulla linea di porta. Durante i quattro minuti di recupero, la Linari ha tirato dalla lunghissima distanza senza impensierire la portiera svedese. L’assalto finale italiano non ha avuto esito, si è chiuso così il match con la vittoria della Svezia per 0 a 1.

Foto di Antonello Diano