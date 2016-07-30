Ivica Radic è un giocatore della Viola

La Viola Reggio Calabria comunica che per la prossima stagione Ivica Radic rappresenterà i colori neroarancio.

Il potente centro croato, nativo di Spalato, classe 1990 e alto 208 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile della sua città, il klub Split, per poi esordire nella stagione 2011/2012 nella prestigiosa squadra dello Zadar di Zara.

Arrivato in Italia nel 2015 prima a Veroli e poi alla Reyer Venezia, nel 2015/2016 è chiamato dalla Fortitudo Bologna in sostituzione temporanea di Ed Daniel, per chiudere la stagione poi con il SL Benfica, nel campionato lusitano.

Atleta dalla instancabile voglia di lavorare, Ivica è un rimbalzista potente, agile e dotato di straordinari fondamentali in tutte le posizioni.

Fortemente voluto, il ragazzo ha accolto con grande entusiasmo il progetto tecnico del coach Paternoster e della società, esprimendo da subito la piena consapevolezza del significato di indossare questa canottiera.

Benvenuto Ivica…!

SCHEDA TECNICA

COGNOME: RADIC

NOME: IVICA

DATA DI NASCITA: 08/09/1990

LUOGO: SPALATO (CRO)

RUOLO: ALA/CENTRO

ALTEZZA 208 CM

CLUB

201572016

FORTITUDO BOLOGNA / GAME STATS: 19 PTS + 9.25 RBS

SL BENFICA / GAME STATS: 19 PTS + 7.4 RBS

2014/2015

KK ZAGABRIA / GAME STATS: 16 PTS + 7.78 RBS

VEROLI BASKET / GAME STATS: 22.5 PTS + 12.3 RBS

UMANA REYER VENEZIA / GAME STATS 21 PTS + 3.3 RBS

2013/2014

– KK KVARNER / GAME STATS: 17.1 PTS + 8.1 RBS

2012/2013

– KK KVARNER / GAME STATS 14.1 PTS + 7.5 RBS

2011/2012

– KK ZADAR / GAME STATS: 6.75 PTS + 4.8 RBS

2010/2011

– KASTEL GALERIJA KASTELA / GAME STATS 12.4 PTS + 8.1 RBS

2009/2010

– ALKAR / GAME STATS 3.9 PTS + 4.5 RBS

Fonte: www.violareggiocalabria.it