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Ivica Radic è un giocatore della Viola

Il potente centro croato, 208 centimetri, nato a Spalato nel 1990, vestirà la canotta neroarancio nella prossima stagione

30 Luglio 2016 - 16:37 | di Redazione

Ivica Radic, nuovo centro della Viola Reggio Calabria

La Viola Reggio Calabria comunica che per la prossima stagione Ivica Radic rappresenterà i colori neroarancio.
Il potente centro croato, nativo di Spalato, classe 1990 e alto 208 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile della sua città, il klub Split, per poi esordire nella stagione 2011/2012 nella prestigiosa squadra dello Zadar di Zara.
Arrivato in Italia nel 2015 prima a Veroli e poi alla Reyer Venezia, nel 2015/2016 è chiamato dalla Fortitudo Bologna in sostituzione temporanea di Ed Daniel, per chiudere la stagione poi con il SL Benfica, nel campionato lusitano.
Atleta dalla instancabile voglia di lavorare, Ivica è un rimbalzista potente, agile e dotato di straordinari fondamentali in tutte le posizioni.
Fortemente voluto, il ragazzo ha accolto con grande entusiasmo il progetto tecnico del coach Paternoster e della società, esprimendo da subito la piena consapevolezza del significato di indossare questa canottiera.
Benvenuto Ivica…!

SCHEDA TECNICA

COGNOME: RADIC
NOME: IVICA
DATA DI NASCITA: 08/09/1990
LUOGO: SPALATO (CRO)
RUOLO: ALA/CENTRO
ALTEZZA 208 CM

CLUB

201572016

  • FORTITUDO BOLOGNA / GAME STATS: 19 PTS + 9.25 RBS
  • SL BENFICA / GAME STATS: 19 PTS + 7.4 RBS

2014/2015

  • KK ZAGABRIA / GAME STATS: 16 PTS + 7.78 RBS
  • VEROLI BASKET / GAME STATS: 22.5 PTS + 12.3 RBS
  • UMANA REYER VENEZIA / GAME STATS 21 PTS + 3.3 RBS

2013/2014
– KK KVARNER / GAME STATS: 17.1 PTS + 8.1 RBS

2012/2013
– KK KVARNER / GAME STATS 14.1 PTS + 7.5 RBS

2011/2012
– KK ZADAR / GAME STATS: 6.75 PTS + 4.8 RBS

2010/2011
– KASTEL GALERIJA KASTELA / GAME STATS 12.4 PTS + 8.1 RBS

2009/2010
– ALKAR / GAME STATS 3.9 PTS + 4.5 RBS

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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