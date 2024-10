Jova Beach Party, la festa si allarga. Annunciati 61 ospiti

Reggio Calabria e tutta la provincia si preparano ad uno degli eventi più attesi del 2019. Jovanotti ha annunciato la lunga lista di ospiti (provenienti da 23 Paesi) che suonerà al “Jova Beach party” dal 6 luglio in 17 spiagge italiane. Due le tappe in Calabria, a Roccella e Praia a Mare.

Tanti i nomi (ben 61) provenienti si dalla scena etnica-folk (Nu Guinea, Enzo Avitabile, I hate my village), da quella reggae (Boomdabash, Alborosie), passando per quella pop (Ex-Otago, Tre Allegri Ragazzi Morti, Pinguini Tattici Nucleari) e rap (Rancore, Mr. Rain, Rkomi, Rocco Hunt), fino ai suoni afro-world (Bombino, Fatoumata Diawara).

All’interno della Jova Beach App, lanciata pochi giorni fa dallo stesso Jovanotti e sviluppata per rispondere a tutte le domande relative ai Party, è presente una sezione dedicata proprio ai numerosi ospiti che compongono la line up dell’evento dell’estate.

Ecco la lista degli ospiti:

ACIDO PANTERA (Colombia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

AFROTRONICS (Chad, Canada)

ALBERT MARZINOTTO (Italia)

ALBOROSIE (Italia)

ANTIBALAS (Stati Uniti)

BALLO (Italia)

BALOJI (Congo)

BANTOU MENTALE (Congo)

BENNY BENASSI (Italia)

BOMBINO (Niger)

BOOMDABASH (Italia)

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO (Italia)

CHARLIE CHARLES (Italia)

CLUB PARADISO (Italia)

DANIELE BALDELLI (Italia)

DEEJ AY MAZZZ (Italia)

DEVON AND JAH BROTHERS (Italia)

DUO BUCOLICO (Italia)

ENZO AVITABILE & I BOTTARI DI PORTICO (Italia)

EX-OTAGO (Italia)

FATOUMATA DIAWARA (Mali)

FORELOCK & ARAWAK (Italia)

GATO PRETO (Mozambico, Ghana, Portogallo)

GIORGIO POI (Italia)

I HATE MY VILLAGE (Italia)

ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA (Italia)

IVREATRONIC (COSMO) (Italia)

J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (Burundi, Spagna)

JUPITER & OKWESS (Congo)

LOS WEMBLER’S DE IQUITOS (Perù)

MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia)

MANGABOO (Italia)

MELLOW MOOD (Italia)

MERK & KREMONT (Italia)

MR RAIN (Italia)

NU GUINEA (Italia)

NIKODEMUS (Stati Uniti)

ORCHESTRA GRANDE EVENTO (Italia)

ORKESTA MENDOZA (Arizona)

PAOLO BALDINI (Italia)

PINGUINI TATTICI NUCLEARI (Italia)

RALF (Italia)

RANCORE (Italia)

RIVA STARR (Inghilterra)

RKOMI (Italia)

ROCCO HUNT (Italia)

RUMATERA (Italia)

SANGENNARO BAR (Italia)

SAVANA FUNK (Italia, Marocco, Inghilterra)

SELTON (Italia)

SHANTEL (Germania)

47 SOUL (Palestina)

SUD SOUND SYSTEM (Italia)

TAKAGI & KETRA (Italia)

TARANTOLATI DI TRICARICO (Italia)

THE DI MAGGIO CONNECTION (Italia)

THE LIBERATION PROJECT (Sud Africa, Cuba, Inghilterra, Italia)

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (Italia)

TONY ALLEN (Nigeria)

VOODO SOUND CLUB (Italia, Senegal, Tanzania)