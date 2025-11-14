‘Jova Summer Party 2026’, una tappa del tour in Calabria: la data

Catanzaro accoglierà una delle tappe del tour estivo 2026 di Lorenzo Jovanotti.

Dopo la lunga pausa seguita all’incidente in moto, l’artista torna finalmente dal vivo. La Calabria lo aveva già ospitato in passato, con gli appuntamenti sulle spiagge di Roccella e Praia a Mare, ma questa sarà la prima volta nel territorio catanzarese.

Come dimenticare poi la tappa a Scilla, in occasione della realizzazione del video di ‘Alla Salute’?

Secondo quanto trapela, il concerto si terrà nell’area del campus universitario di Germaneto, lo stesso spazio che nel 2004 accolse il grande evento di Vasco Rossi, rimasto nella memoria come uno dei più imponenti mai organizzati nel capoluogo. La data fissata è il 22 agosto.

Nella nota ufficiale diffusa dal cantante si legge: “Ogni tappa sarà una festa unica, travolgente, nuova, piena di colore e dal carattere urbano. Sarà un’occasione di partecipazione e rinascita per periferie, spazi abbandonati, ippodromi e luoghi reinventati, scelti perché quasi mai raggiunti dai grandi eventi. Per una sera diventeranno piazze vive, accese di ritmo, creatività e condivisione”.

Le tappe italiane del Jova Summer Party