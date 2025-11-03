Karate, Campionati Italiani Juniores: la ‘Fortitudo 1903’ si classifica al primo posto tra le società calabresi

Domenica 2 novembre, al PalaBorsellino di Vibo Valentia, si è svolta la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano Juniores 2025, una competizione di alto livello che ha visto sfidarsi i migliori giovani talenti della regione nati negli anni 2008/2009/2010. Tra le società più attese c’era la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, storica realtà sportiva che si conferma costantemente protagonista nel panorama regionale e nazionale del karate.

Gli atleti della Fortitudo 1903, allenati dai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, hanno dimostrato grande preparazione, concentrazione e spirito competitivo, in otto hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale in programma al PalaPellicone di Ostia Lido dal 21 al 23 p.v.:

-Ambrosiano Barbara, 1º classificata nella categoria 48kg;

-Chirico Chiara, 1º classificata nella categoria 66kg;

-Nucara Marco, 1º classificato nella categoria 50kg;

-Amodeo Giuliana, 2º classificata nella categoria 74kg;

-Mollica Michael, 2º classificato nella categoria 50kg;

-Barbaro Michele, 3º classificato nella categoria 68kg;

-Cuzzocrea Antonino, 3º classificato nella categoria 68kg; e

-Di Marno Luca, 3º classificato nella categoria 61kg.

Altri atleti in gara della società reggina, Francesca Forgione, Filippo Bizzintino, Alessio Crisafulli, Giuseppe Ferrinda ed Ettore Forgione, pur disputando una buona prestazione non si sono qualificati alla fase nazionale.

Le fasi di qualificazione al campionato italiano Juniores sono state precedute nella stessa sede dal Gran Prix riservato ai ragazzi fino a 12 anni ed anche in questa gara, i karateka della “Fortitudo 1903” hanno ottenuto risultati eccellenti:

-Aiello Gaia, 1º classificata;

-Chirico Gaia, 1º classificata;

-Veronese Emanuel, 1º classificato;

-D’Agostino Francesco, 2º classificato;

-Postorino Alessandra, 2º classificata;

-Balice Adam, 3º classificato;

-Casile Christian, 3º classificato;

-Gatto Alessia, 3º classificata;

-Romolo Aleksandra, 3º classificata.

Buone le prove anche per Andrea Laganà, Gabriele Mammolente ed Andrea Torino, che hanno mostrato grande entusiasmo e impegno.

Il presidente della Fortitudo 1903, Riccardo Partinico, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni agli atleti e ai tecnici: “Complimenti ai nostri ragazzi, che con impegno, dedizione e sacrificio hanno ancora una volta onorato la maglia della Fortitudo 1903 classificandosi al primo posto tra le società calabresi. Un ringraziamento speciale va ai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto per il loro impegno costante ed ai genitori che ci affidano i loro figli, permettendoci di seguirne la crescita sportiva e umana”.