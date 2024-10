Trionfo della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria alle gare di Karate

Si sono disputate presso il Palazzetto dello Sport “Pasqualino Gagliardi” di Lamezia Terme le fasi di qualificazione ai campionati italiani esordienti di Karate, specialità Kumite (Combattimenti), riservate agli Atleti Agonisti nati negli anni 2009 e 2010. La S.G.S. Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, presente con 14 Atleti, ha conquistato 10 Pass per la Finale Nazionale ed il primo posto nella classifica generale tra tutte le società calabresi.

Il Presidente del glorioso sodalizio reggino, Prof. Riccardo Partinico, si è detto molto soddisfatto per i risultati conseguiti ed ha dichiarato: “Le gare Esordienti sono importantissime perché questi ragazzi rappresentano il futuro del Karate cittadino. 14 Atleti Agonisti non sono pochi, anzi, sono un “patrimonio” che sarà curato particolarmente.

Ringrazio gli Atleti per il loro impegno, i loro genitori per averli affidati alla Società Sportiva e gli Insegnanti Tecnici, Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, che sono impegnate quotidianamente ad allenare questi ragazzi presso il Centro Sportivo Matteo Pellicone e presso l’Accademia del Karate di Reggio Calabria. Dal 3 al 5 giugno p.v., saremo al PALAFIJLKAM di Ostia Lido per disputare la Finale Nazionale che vedrà la partecipazione di dieci atleti della Fortitudo 1903″ che si sono qualificati nelle diverse categorie di peso, maschili e femminili.”